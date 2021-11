Gilles Magnus aborde la WTCR Race of Italy avec de fortes chances de renforcer son emprise sur le titre en WTCR Trophy.

La catégorie WTCR - FIA World Touring Car Cup pour les coureurs indépendants qui concourent sans le soutien financier direct d'un service de compétition client d'une marque est entre une affaire entre Magnus et son coéquipier de l'équipe Comtoyou, équipée d'Audi, Tom Coronel.



Magnus entame l'avant-dernière épreuve de la saison sur l'Adria International Raceway avec une avance de 27 points sur Coronel, grâce à ses sept victoires en 2021.



Le WTCR Trophy utilise un système de points différent de celui du général du WTCR, les cinq premiers de chaque course étant classés sur une échelle décroissante de 10-8-5-3-1. Le plus rapide des qualifiés du Trophée WTCR marque également un point, tandis qu'un point est offert au pilote réalisant le meilleur tour dans chaque course.



Le pilote de la Zengő Motorsport Drivers' Academy, Bence Boldizs, est également éligible pour les points du WTCR Trophy, mais il n'est pas en lice pour le titre. Nicola Baldan, de l'équipe Target Competition, est en lice pour les points du Trophée WTCR pour la première fois, ayant précédemment participé à une épreuve en tant que coureur wildcard.



Sur la photo, de gauche à droite : Magnus, Coronel et Boldizs.

