Meilleur rookie WTCR, Azcona voit ses efforts récompensés

Meilleur rookie du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, Mikel Azcona est quasiment passé de zéro à héros en qualifications à la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan ce vendredi.

Après un accrochage avec Tom Coronel qui a endommagé la direction de sa CUPRA TCR lors de la première séance qualificative, l'Espagnol a parfaitement rebondi lors de la seconde en atteignant le top 5 synonyme de shoot-out pour la DHL Pole Position. Il s'est finalement classé troisième.



“C'est ma première fois ici à Suzuka, comme beaucoup d'autres circuits, et après une première séance qualificative décevante, atteindre la Q3 est incroyable dans ces conditions vraiment délicates.”



En ce qui concerne l'incident avec Coronel, Azcona ajoute : “J'étais dans mon tour de sortie, et j'ai soudain vu Tom Coronel dans mes rétroviseurs, je lui ai donc laissé de l'espace et me suis placé à l'extérieur. Mais soudain, à mi-virage, j'ai reçu un gros impact et je ne sais pas pourquoi. Puis j'ai discuté avec lui, et il a dit qu'il avait eu de l'aquaplaning. C'est la course, pas de problème, il ne l'a pas fait exprès. Mais pour moi, c'était une grande déception. La suspension était endommagée.”

