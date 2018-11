Membre du club exclusif de Macao, Bennani vise des gros points en WTCR

Mehdi Bennani fait partie d'un club fermé alors qu'il aborde la finale de la première saison du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO qui se tiendra à Macao du 15 au 18 novembre.

Bennani est en effet l'un des quatre pilotes (avec Rob Huff, Norbert Michelisz et Yvan Muller) à avoir remporté une course de FIA World Touring Car à Macao, un exploit qu'il a réalisé en 2017 lorsque la légendaire Suncity Group Guia Race avait intégré à son programme le FIA WTCC.



Et le Marocain arrivera à Macao à la suite d'une solide série de résultats récemment acquis au volant de sa Volkswagen Golf GTI TCR du Sébastien Loeb Racing.



«Ce week-end a été très positif [au Japon] et nous avons marqué de gros points», a déclaré Bennani. «La voiture était rapide et cela renforce notre confiance. Nous avons fait du bon travail en tant qu'équipe et nous espérons terminer la saison en beauté en marquant des points à Macao.»

