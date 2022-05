Néstor Girolami sera toujours le Goodyear #FollowTheLeader en WTCR, c’est-à-dire le leader du championnat, sur sa Honda lorsque la Course 1 de la WTCR Race of Germany sera lancée, demain.

Bien que le pilote argentin ait terminée la séance de Qualification en dehors des points, il a conservé sa position de tête dans la course au titre avant la première des deux courses qui seront disputées ce samedi sur la légendaire Nordschleife du Nürburgring.L’équipier de Girolami chez ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Esteban Guerrieri, n’ayant pas inscrit de points non plus, Mikel Azcona, qui a été le cinquième plus rapide sur sa Hyundai, s’est emparé de la deuxième place du championnat devant l’autre Argentin et à six points de Girolami.Cliquez ICI pour voir le classement provisoire après les Qualifications.