Mêmes couleurs, mais nouvelle voiture et nouvelle équipe : Coronel opte pour le changement en WTCR

Tom Coronel demeurera fidèle à ses couleurs emblématiques pour cette nouvelle saison du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO. Mais le Néerlandais passera à la Cupra suite à son passage au sein de l'équipe Comtoyou Racing en 2019.

Autre nouveauté pour la seconde saison du WTCR OSCARO, le numéro de course de Coronel, le 50 remplaçant le 9 pour célébrer le demi-siècle d'existence de son sponsor principal, DHL. "Je veux placer DHL à la lumière des projecteurs, et cela semblait être un beau geste selon moi", indique le pilote de 46 ans. "Tous les autres sponsors de l'année dernière demeurent impliqués, le reste de la voiture sera donc familier visuellement pour tout le monde. Cela sera également le cas de la deuxième voiture, celle d'Aurélien Panis, qui sera jaune également".



Après avoir marqué des points au volant d'une Honda Civic Type-R TCR du Boutsen Ginion Racing en 2018, Coronel sera au volant d'une Cupra TCR alignée par une autre équipe belge, le Comtoyou Racing, à commencer par l'ouverture de la saison, la WTCR Race of Morocco, du 5 au 7 avril. "Je suis ravi qu'un pilote aussi expérimenté que Tom ait choisi notre équipe", se réjouit François Verbist. "Je suis convaincu que nous pourrons signer de très bons résultats ensemble".



Au sujet de ses perspectives en 2019, Coronel commente : "Cela sera possible de profiter de quelques moments de gloire. Cela ne sera pas facile car il y aura beaucoup d'anciens pilotes qui reviendront. D'un autre côté, j'ai énormément de confiance dans la voiture et dans l'équipe. Avec notre préparation qui a débuté tôt, mais aussi avec notre année d'expérience en WTCR, il sera possible pour moi de me battre pour les podiums. Nous avons 10 week-ends de course avec trois courses chacun pour y parvenir. Espérons que nous resterons en-dehors des embûches et être compétitifs. Je me battrai pour cela, je suis vraiment motivés".



Regardez la vidéo ici :https://www.youtube.com/watch?v=UzqFYw9Cmpo

