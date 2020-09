Urrutia est monté sur le podium de la Course 2 au Circuit Zolder dimanche dernier l'après-midi, ce qui lui a permis de remercier d'entrée l'équipe Cyan Performance Lynk & Co de l'intégrer à son effectif de pilotes lors d'une sélection cet été.



"Je ne serais pas là si les gens qui croient en moi ne m'avaient pas mis dans la voiture", a déclaré le talentueux uruguayen, âgé de 24 ans. "C'était une grande opportunité, mais en même temps c'était comme une grande pression d'être avec des coéquipiers qui ont gagné des titres mondiaux et Yann, qui est super rapide et qui est dans la série depuis quelques années. J'ai donc dû les suivre de près."



"Nous n'avons pas eu de véritable test officiels d'avant-saison, nous n'avons fait que quelques essais privés. Mais dès le premier jour où j'ai rejoint l'équipe, je me suis senti chez moi. Je ne peux pas être plus heureux que ce que je suis. J'ai rejoint l'équipe il y a deux mois, nous avons fait un triplé et nous sommes en tête du championnat, c'est donc super pour moi".