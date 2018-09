Messaoud s’illustre avec une victoire en Esports WTCR OSCARO

Le championnat multijoueurs Esports WTCR OSCARO de RaceRoom - l'équivalent virtuel du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO – a offert son lot de drames avant même le départ sur le Slovakia Ring lors d'une course de nuit dimanche soir.

Qualification: Pole pour Messaoud, problèmes pour Leaune

Le Français Redoine Messaoud, débutant apparu lors de la dernière manche à Zandvoort, a signé la pole position pour l'équipe OSCARO eSports by SDL, qui devait se passer des services de Kevin Leaune, lequel avait été exclu avant la course après un incident lors des essais libres avec Moritz Löhner. Alexander Dornieden, le champion en titre de l'Esports WTC, et Gergo Baldi, se plaçaient aux deuxième et troisième rangs, respectivement.



Division 1, Course 1: Rien n'arrête le poleman Messaoud

Après avoir conservé son avantage au départ, Messaoud dominait l'épreuve par la suite, se forgeant une marge considérable au fil des tours. Derrière lui, Dornieden et Baldi commençaient à batailler, ce qui permettait à Messaoud de se construire un avantage de plus d'une seconde dans les premiers tours. Baldi et Dornieden étaient rattrapés par Kevin Siggy Rebernak et un énorme train de voitures se formait dans le top 10 avec des combats serrés et un peu de peinture éraflée. Norbert Leitner sortait dans le bac à graviers et quittait le top 10, tandis que Rebernak doublait Dornieden et Baldi au deuxième tour. Lors des tours suivant, Baldi perdait de plus en plus de positions, tandis que Florian Hasse, Tim Jarschel et le héros slovaque Bence Bánki rejoignaient la bataille pour la troisième place. Derrière eux, Attila Dencs menait un peloton composé d'Andika Rama Maulana, de Nikodem Wisniewski et de Jan Stange. Le combat pour la pole inversée devenait de plus en plus palpitant à mesure que la course progressait, avec un incident entre Maulana, Baldi et Stange qui décidait du résultat. Messaoud remportait sa première victoire de la saison sur son Audi, plus de six secondes devant Rebernak (Hyundai) et Banki (Honda). Hasse était cinquième sur sa Volkswagen, suivi par Jarschel et Dornieden, tous deux sur Audi. Attila Dencs terminait sa meilleure course de la saison en septième position devant Stange, Wisniewski et Maulana, qui héritait de la pole position inversée.



Division 1, Course 2: Wisniewski huitième vainqueur différent

Maulana et Wisniewski formaient une première ligne 100% ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda et préservaient leur avantage dans le premier tour. Dencs était troisième sous la pression de Dornieden et de Hasse, tandis que Messaoud chutait en dernière position au premier tour après avoir été touché par Baldi. La course de Dencs s’est terminée après avoir été dépassé par Dornieden, puis envoyé dans le bac à gravier par Hasse. Wisniewski, quant à lui, prenait les devants au quatrième tour, au virage numéro 10, en prenant Maulana à l’intérieur. Dornieden réduisait ensuite l'écart sur Maulana tour après tour. Lors du dernier tour, après quelques contacts, Dornieden devançait Maulana et prenait la deuxième place. Mais c'est le Polonais Nikodem Wisniewski qui s'imposait, le pilote Williams Esports team Honda devenant ainsi le huitième vainqueur en huit courses. Dornieden terminait deuxième devant Maulana, Hasse et Stange. Jarschel, Jaroslav Honzik, Bánki, Rebernak et Messaoud - de dernier après une belle remontée - complétaient le top 10.



Division 2: Princzes revient de loin

Maxime Delsaux signait la pole sur sa PEUGEOT, mais chutait au dernier rang dans le premier tour. Adam Pinczes, dernier pilote à avoir réussi à se faire une place sur la grille, produisait une performance impressionnante pour remporter la course devant Michael Rächl, Balint Benedek et Martin Barna, qui se sont tous battus jusqu'au bout. Peter Suborits a complété le top cinq pour ses débuts, étant passé des divisions inférieures où il évoluait lors des courses précédentes.



Hasse nouveau leader

Avec ces résultats, et avec les décompte maintenant appliqués (le moins bon résultat ne compte pas et les points de pénalité ne peuvent pas être supprimés), Florian Hasse mène maintenant le championnat avec sa Volkswagen devant Bencé Banki (Oscaro eSports / Honda) et Kevin Siggy Rebernak. (EDGE Esports / Hyundai) Jan Stange (Impact Racing Team) et Alexander Dornieden (Veloce Esports) complètent le top cinq.



Revoir l'action:La rediffusion du streaming de la course du Slovakia Ring est disponible surFacebooketYouTube



Prochaine course :Suzuka, 19h00 CET, 21 octobre

