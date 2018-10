Norbert Michelisz est remonté sur le podium en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO avec la troisième place lors de la course 2 à Suzuka dimanche dernier.

Ce résultat a effacé le souvenirs d'un voyage difficile en Chine pour le pilote du BRC Racing Team, qui aurait pu chercher la deuxième place s’il avait pu dépasser Denis Dupont plus tôt, comme l’a expliqué le Hongrois pilotant une Hyundai.



«C’était assez délicat pour être honnête», a déclaré Michelisz lors de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan. «Après ma première attaque, j'ai réussi à passer Denis, mais l'écart entre Pepe [Oriola] et Rob [Huff] était trop grand. À cause de cela, j'ai vraiment dû solliciter la voiture et je pense que j'ai trop utilisé les pneus avant."



“J’ai été très proche de Pepe mais je n’avais plus rien. Il conduisait plutôt bien, juste quelques petites erreurs mais jamais assez importantes pour que je puisse risquer un dépassement. ”



Michelisz est l’un des sept pilotes encore en lice pour le premier titre WTCR OSCARO en vue de la confrontation finale du mois prochain à Macao. Cependant, avec un déficit de 79 points à rattraper face à son coéquipier Gabriele Tarquini, les probabilités ne lui sont pas favorables.

The post Michelisz de retour sur le podium en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.