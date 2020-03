Michelisz défendra son titre et emmènera une équipe Hyundai constituée de quatre pilotes de haut

Norbert Michelisz défendra son titre en WTCR - FIA World Touring Car Cup sur une i30 N TCR construite par le service client de Hyundai Motorsport, et sera l'un des quatre pilotes inscrits sur toute la saison sur une voiture de la marque coréenne.

Le Hongrois Michelisz poursuivra son association de longue date avec l'Italien Gabriele Tarquini, le champion WTCR en titre et l'ancien champion WTCC battant le pavillon de la BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse.



Après avoir fait une apparition en WTCR en tant que wildcard en Slovaquie et une autre dans l'équipe BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team à Macao en novembre dernier, l'Allemand Luca Engstler a été promu pilote à plein temps au niveau ultime du TCR après avoir remporté un succès considérable aux niveaux national et régional.



Le Néerlandais Nicky Catsburg, nouveau venu en WTCR en 2019 mais vainqueur en Championnat du monde des voitures de tourisme WTCC quelques années plus tôt, complète l'armada Hyundai en rejoignant Engstler au sein de l'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, l'équipe appartenant au père de l'Allemand, 20 ans, ancien pilote WTCC de renom.

