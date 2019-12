Michelisz domine encore en Malaisie, vainqueur du shoot-out DHL en WTCR

La domination de Norbert Michelisz sur le dernier meeting de la saison 2019 de WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO se poursuit, après sa pole position en Q3 lors de la seconde séance qualificative à Sepang.

Pilotant une Hyundai i30 N TCR pour BRC Squadra Corse, Michelisz a signé un meilleur temps de 2'13"141 pour devancer confortablement son plus proche rival pour le titre, Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R FK7), qui s'alignera aux côtés du Hongrois en première ligne pour la Course 3 ce dimanche.



Ma Qing Hua (Team Mulsanne) a réalisé le dixième chrono de la Q2 au volant de son Alfa Romeo Giulietta TCR, ce qui signifie que le pilote chinois occupera le pole position en Course 2, avec Nestor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) à ses côtés.



La domination de Michelisz (également auteur du meilleur temps en Qualifications 1) depuis le début du week-end à Sepang signifie qu'il s'élancera de la pole position pour deux des trois courses prévues sur ce circuit qui a longtemps accueilli le Grand Prix de Malaisie.



“Je dois dire que je ne pouvais pas faire bien mieux [en Q3], j'ai tout donné et par deux fois je suis passé près de l'accident. Mais je suis finalement parvenu à prendre le rythme, je suis donc incroyablement content. Je peux maintenant sourire un peu, je sais qu'il y a trois courses mais je suis très satisfait de ma performance car nous avons tiré le meilleur de ce que nous avions et nous avons marqué dix points cruciaux pour le championnat,” déclare Michelisz.



En raison de la bruine qui tombait avant la deuxième séance qualificative et de la menace croissante de fortes pluies avant la Q3, Michelisz a décidé de prendre la piste en premier et n'a été qu'un dixième de seconde plus lent que son meilleur temps en Q2.



Aucun des coéquipiers de Michelisz chez BRC Squadra Corse, à savoir Nicky Catsburg et le champion WTCR 2017 Gabriele Tarquini, n'a pu égaler le chrono du Hongrois, et ils s'aligneront quatrième et cinquième respectivement pour la Course 3.



Après avoir manqué de rythme en Q1, Guerrieri est parvenu à passer en Q3 devant la quatrième BRC Hyundai, celle d'Augusto Farfus, mais est parvenu à réaliser un tour sensationnel dans son dernier run pour prendre la deuxième place sur la grille.



Mikel Azcona s'alignera troisième et sera dans une position favorable pour jouer la victoire en Course 1 et 3, après avoir signé le meilleur temps des EL2 plus tôt dans la journée. Le pilote PWR Racing Cupra s'est qualifié quatrième pour la Course 1 et s'élancera de la septième place en Course 2.



Niels Langeveld (Comtoyou Team Audi Sport) s'est qualifié 11e et partira une place devant un autre rookie, Attila Tassi (KCMG Honda Civic).



Les candidats au titre Yvan Muller et Thed Björk ne sont pas passés en Q2 lors de cette seconde séance qualificative : ils seront respectivement 13e et 19e sur la grille, soit un léger progrès par rapport aux Qualifications 1.



“Depuis le début du week-end, nous sommes en difficulté au niveau de l'équilibre et surtout de la rapidité,” explique Muller.



“Nous faisons 30 kg de plus que la deuxième voiture la plus lourde, cela vaut six dixièmes ici. Dans ces conditions, c'est compliqué. Cela nous coûte beaucoup sur l'ensemble du week-end, mais peu importe, nous n'abandonnons pas. On verra dimanche.”



Leurs coéquipiers chez Lynk & Co, Yann Ehrlacher et Andy Priaulx, ne s'en sont pas mieux tirés : ils partiront respectivement 18e et 27e pour les Courses 2 et 3.



Langeveld est le seul pilote Audi à avoir atteint la Q2, tandis que Gordon Shedden était le mieux placé des représentants du Lukoil Team WRT au 15e rang, Jean-Karl Vernay n'étant que 20e.



Benjamin Leuchter et Johan Kristoffersson s'élanceront 21e et 22e respectivement, tandis que leur coéquipier chez Sébastien Loeb Racing, Mehdi Bennani, est 23e avec sa Volkswagen Golf GTI.



La meilleure wild-card était la KCMG Honda Civic Type R de Joao Paulo de Oliveira, qualifié 25e, avec Mitchell Cheah 28e.



La deuxième pole position du jour pour Michelisz lui permet de creuser l'écart sur Guerrieri : il a 15 points d'avance avant la première course ce dimanche.



Prochaine étape pour la #WTCR2019SUPERGRID, les neuf tours de la Course 1 samedi après-midi. Toutes les voitures utilisent les pneus Yokohama habituels.

