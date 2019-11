Michelisz en tête sur la #RoadToMalaysia avant la super-finale du WTCR

Norbert Michelisz abordera la super-finale du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO avec neuf points d'avance sur ses rivaux, au Sepang International Circuit (Malaisie) le mois prochain.

Dans ce qui est une bataille à quatre pour le titre, Michelisz devance Esteban Guerrieri avec Yvan Muller troisième, deux longueurs plus loin. Thed Björk complète ce quatuor avec 28 unités de retard sur Michelisz. Et avec 85 points à prendre aux Races of Malaysia, tout peut arriver dans la catégorie reine des voitures de tourisme.



“C'est tout à fait ce que je voulais il y a quelques courses,” déclare le Hongrois Michelisz, qui pilote une Hyundai i30 N TCR pour BRC Hyundai N Squadra Corse. “Pour moi, la partie très importante de la saison, c'est maintenant ; y aller avec l'avantage psychologique d'être leader est, pour moi, légèrement mieux que d'être derrière. Mais l'écart est très faible, et nous ne sommes pas dans une position confortable.”



La WTCR Race of Malaysia fait partie des Races of Malaysia, parmi lesquelles on retrouve également les 8 Heures de Sepang en FIM Endurance World Championship. Elle aura lieu au Sepang International Circuit du 12 au 15 décembre.

