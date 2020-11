La structure, qui s'étend sur toute la largeur de la piste de course, sera utilisée à la place des traditionnels feux de départ lorsque le premier championnat mondial de voitures de tourisme multimarques entièrement électriques débutera en 2021. C'est à partir de cette structure que PURE ETCR a fait ses débuts sur piste aujourd'hui.



La grille constitue un point de départ spectaculaire pour toutes les batailles de la série PURE ETCR. Les pilotes sont tirés au sort et répartis dans des groupes d'opposition au début de chaque épreuve et s'affrontent dans un format d'élimination directe.



Chaque porte contient un écran LED animé présentant le conducteur qui attend de libérer la puissance de sa voiture. Lorsque la porte s'ouvre - après un temps aléatoire - il s'agit de réagir, le pilote le plus rapide sortant de la ligne ayant un avantage instantané sur ses rivaux.



Ce qui suit est une bataille acharnée de 10 kilomètres où les meilleurs pilotes de voitures de tourisme du monde se battent pour chaque centimètre de piste alors qu'ils visent à être les premiers à franchir la ligne d'arrivée, sans aucune marge d'erreur et avec une victoire cruciale : la récompense pour le concurrent le plus rapide.



Une simulation a été réalisée avec la toute nouvelle Veloster N ETCR de Hyundai - la première voiture entièrement intégrée au kit technique de l'ETCR - opposée à la i30 N TCR, championne en titre de la WTCR, pour mettre en évidence l'impressionnante accélération de la voiture électrique.



Norbert Michelisz, le vainqueur du titre WTCR en 2019, a eu l'honneur de mettre la Veloster N ETCR à l'épreuve.



Ses collègues pilotes Hyundai WTCR, Gabriele Tarquini et Luca Engstler, ont piloté les deux i30 N TCR en opposition. Tous les trois sont retournés en piste plus tard pour un spectaculaire affrontement au coucher de soleil, affrontement dont les résultats seront diffusés le 24 novembre, les détails complets étant annoncés ultérieurement.



"C'est vraiment cool d'être là, avec un si petit écart entre les voitures", a déclaré la star hongroise, Michelisz. "Quand les bonnes batailles commenceront, je pense que cela pourrait être une action incroyable. Je suis déjà impatient de le voir. Le lancement est tout aussi incroyable. Je pense que c'est quelque chose que les fans vont beaucoup apprécier".



Xavier Gavory, directeur de la série PURE ETCR, a ajouté : "Aujourd'hui est un jour très important pour PURE ETCR car nous avons dévoilé notre grille de départ, qui offrira un spectacle tout à fait unique dans les courses sur circuit international. Cela fait presque un an qu'elle a été conçue et développée et nous sommes extrêmement fiers de pouvoir la présenter ici, au MotorLand Aragón".