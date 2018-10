Michelisz : encore en bonne position en WTCR

Norbert Michelisz refuse d'abandonner ses espoirs de titre malgré une WTCR Race of China-Wuhan compliquée ce week-end.

Michelisz n'a pas réussi à marquer de points dans les trois courses au volant de sa Hyundai i30 N TCR du BRC Racing Team, mais il reste en contact avec son coéquipier et leader du championnat Gabriele Tarquini, à seulement 46 points de la fin et six courses à disputer.



"La Chine et surtout le week-end à Wuhan ont été difficiles en termes de résultats, mais nous sommes toujours dans une bonne position", a déclaré le Hongrois Michelisz. “L'objectif principal est d'apprendre de ces courses et de découvrir ce que nous pouvons améliorer si nous sommes à nouveau en mesure de supporter beaucoup plus de poids que les autres. Je me tourne désormais vers la prochaine course à Suzuka. ”



La WTCR JVCKENWOOD aura lieu du 26 au 28 octobre. Michelisz a remporté la course japonaise 2013, les concurrents ayant alors emprunté la piste Suzuka East.

