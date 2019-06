Michelisz espérait signer sa première victoire 2019 sur la Nordschleife

Norbert Michelisz espérait que sa première victoire dans le WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO 2019 survienne sur la redoutable Nordschleife du Nürburgring, malgré une attente de 13 courses avant de monter sur la première marche du podium.

Michelisz, qui a remporté la Course 1 de la WTCR Race of Germany avec sa i30 N TCR préparée par BRC Hyundai N Squadra Corse, avait déjà obtenu quatre podiums cette année, passant près de la victoire dans la Course 3 de la WTCR Race of Hungary 2019 – qu'il avait terminée deuxième après s'être élancé depuis la DHL Pole Position.

Mais ayant manqué ce succès à domicile, il avait reporté son objectif sur la Nordschleife, dont le caractère unique en fait un must pour tous les pilotes de la #WTCR2019SUPERGRID.

“Je suis absolument comblé par ma première victoire cette année. J'ai été une paire de fois proche de l'atteindre”, a dit Michelisz.

“Au final, si j'avais eu le choix, c'était au Nürburgring que j'aurais aimé signé ma première victoire [en 2019], alors je suis incroyablement content.”

Par rapport à la Hongrie, où Esteban Guerrieri l'avait devancé au premier virage en s'étant élancé deuxième sur la grille, les rôles ont été inversés, Michelisz dépassant cette fois le détenteur de la DHL Pole Position au départ.

“Tout s'est joué au départ. J'ai vu qu'Esteban avait un peu de patinage, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais j'ai été tout de suite en mesure de lui faire l'intérieur et après, la course était jouée.”

