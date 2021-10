Norbert Michelisz estime que l’immense déception qu’il a connue après ses malheurs de la WTCR Race of Hungary l’a rendu “100 % sûr d’être un meilleur pilote qu’il y a un mois”.

S’exprimant hier soir lors de la conférence de presse virtuelle précédant la WTCR Race of Czech Republic, Michelisz a révélé que l’accrochage qui l’a écarté de la bataille en tête au premier virage de la Course 2, sur son circuit national, l’a durement touché.



“Pour être honnête, j’étais vraiment déprimé parce que cela aurait pu être un très bel événement, mais finalement, les choses ne se sont pas passées comme je le voulais”, a déclaré le pilote de la BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse. “Je fais cela depuis longtemps maintenant et vous devez accepter que parfois les choses vont dans votre sens et parfois elles ne vont pas dans votre sens.”



“Mon objectif est de baisser la tête et de travailler de la même manière qu’avant – et honnêtement, cela m’a aidé, pour les deux journées difficiles après la Hongrie, à vraiment me découvrir. J’ai fait beaucoup d’entraînement, beaucoup de travail mental et je suis sûr à 100 % que je suis un meilleur pilote de course maintenant qu’il y a un mois.”

WTCR Flash WTCR Essais Libres 1 : Fulín brille, Azcona donne le rythme IL Y A UNE HEURE

WTCR Avions, camping-cars et voitures Audi : Coronel se prépare à une grande aventure. IL Y A 2 HEURES