Michelisz et Tarquini demeurent équipiers alors que les équipes Hyundai en WTCR ont été révélées

Norbert Michelisz et Gabriele Tarquini poursuivront leur collaboration plus que fructueuse en WTCR - FIA World Touring Car Cup en 2019.

Les deux hommes seront associés pour une seconde saison de suite et courront sous la bannière de l'équipe BRC Hyundai N Squadra Corse.



De leurs côtés, Nicky Catsburg et Augusto Farfus, qui complèteront l'effectif du département client sport automobile de Hyundai, seront engagés sous le nom BRC Hyundai N Lukoil Racing Team.



Les équipes ont été annoncées au cours du lancement en ligne de l'équipe BRC Racing Team en Italie ce matin.



Les nouvelles règles pour 2019 limitent les équipes à deux voitures chacune alors que la saison du WTCR OSCARO débutera lors de la WTCR Race of Morocco du 5 au 7 avril à Marrakech.

