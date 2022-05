Norbert Michelisz a hérité de la pole position pour la grille partiellement inversée pour la Course 2 de la WTCR Clean Fuels for All Race of France, malgré un problème à l'avant de sa voiture.

Le Hongrois a envoyé son Elantra N TCR équipée de Goodyear dans le mur de pneus au virage 2 après la reprise de Q2, suite au gros accident de Thed Björk qui a nécessité de longues réparations de la barrière. Michelisz est rentré au stand, et le BRC Hyundai N Squadra Corse s'est mis au travail avec du ruban adhésif noir, avant de le renvoyer pour la fin de la séance.



Sa place de 10e lui permet de prendre le départ de la course 2 aux côtés de son compatriote Attila Tassi sur sa Honda Civic TCR Liqui Moly Team Engstler. Tassi a réalisé le neuvième temps de la séance.



La deuxième ligne sera composée du coéquipier de Michelisz, Mikel Azcona, qui avait pris la tête de la séance de Q1, et de Santiago Urrutia, l'Uruguayen ayant mené les deux séances d'essais libres sur sa Cyan Performance Lynk & Co.



Le roi du WTCR, Yann Erhlacher, a obtenu le sixième temps en Q2, ce qui signifie qu'il n'a pas pu participer au shootout de la Q3 et qu'il prendra le départ des deux courses depuis la troisième ligne."Notre rythme est vraiment bon, les temps au tour sont proches - mais c'est comme ça", a déclaré Ehrlacher."Parfois, tout ne se passe pas comme vous le souhaitez. Nous aurons plus de chances de nous battre pour plus la prochaine fois. Je suis un peu frustré, mais c'est comme ça aujourd'hui. "



La course 1 de la WTCR Clean Fuels for All Race of France a lieu dimanche à 13h10 heure locale, la course 2 devant suivre à 17h10.

Ad

WTCR Girolami maître du jeu : une pole position à Pau en WTCR IL Y A UNE HEURE

WTCR WTCR qualifications – Girolami emmène un doublé Honda devant Guerrieri IL Y A 5 HEURES