Michelisz : “J’ai encore quelque chose à prouver”

Norbert Michelisz a déjà un titre en WTCR à son actif. Mais à l'approche de l'ouverture de la nouvelle saison avec la WTCR Race of Austria, le champion hongrois de 36 ans "repart de zéro", alors qu'il tentera de remporter de nouveaux succès au volant d'une Hyundai i30 N TCR du BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse chaussée de pneus Goodyear.

Etes-vous confiant quant à remporter un deuxième titre de WTCR ?

"Je suis beaucoup plus confiant, j'ai beaucoup plus confiance en moi que les années précédentes. La meilleure chose dans le fait d'être champion du monde, c'est que vous savez que vous pouvez le faire. J'ai souvent eu le sentiment que je pouvais le faire si tout se mettait en place, mais c'est totalement différent si vous avez l'expérience de la bataille pour le titre et si vous avez les connaissances nécessaires pour y parvenir. Gagner le titre a fait de moi un meilleur pilote, j'en suis sûr. Cela m'a ouvert de nouveaux horizons en termes d'orientation et de buts à atteindre".



Donc, si ce n'est pas vous le champion, qui le sera ?

"Ce sera moi, sans problème ! C'est une question très difficile. Beaucoup de choses changent, il y a une nouvelle réglementation technique, de nouveaux pneus, de nouvelles pistes, donc nous ne savons pas quel sera la hiérarchie et quelles voitures seront performantes. Je m'attends à ce que [les pilotes Hyundai] soient compétitifs et pour moi, c'est le plus important. Et puis je m'attends à ce que les adversaires habituels soient là. Mais je m'attends aussi à des surprises en raison des nouveaux éléments dont nous disposerons, ce qui aidera probablement certains des nouveaux pilotes".



Comment jugez-vous le niveau de cette saison ?

"Le niveau sera vraiment élevé. Je m'attends à une grille de départ décente et à une concurrence rude comme les années précédentes. Il y aura beaucoup de vainqueurs et beaucoup de pilotes qui pourront se battre pour les premières places".



Vous avez eu la chance de participer à l'ADAC TCR Allemagne récemment. Comment cette expérience va-t-elle vous aider ?

"C'est certainement une aide de retrouver l'ambiance des week-ends de course. Piloter une voiture lors d'un test est un état d'esprit différent de celui de le faire en course, et il y a si longtemps que nous nous sommes affrontés à Sepang. Bien que je sois plus préparé que les autres lorsque nous arriverons sur le Salzburgring, à ce niveau, tous les pilotes savent comment se préparer. Ce n'est pas comme s'ils allaient être totalement perdus, j'en suis sûr".



Avez-vous eu des flashbacks de Sepang lorsque vous faisiez ces courses en Allemagne ?

"Je pensais à la Malaisie jusqu'en avril, mais maintenant j'ai l'impression de repartir de zéro. Bien sûr, parfois je repense à la Malaisie, mais c'est de moins en moins le cas. Je ne me sens pas comme le champion du monde en titre, mais comme quelqu'un qui doit prouver quelque chose au monde".



Le Salzburgring est un nouveau circuit pour certains mais pas pour vous. Êtes-vous mieux préparé ?

"Je connais le circuit mais je dois être honnête, il n'a jamais été l'un de mes favoris. Il y a de beaux virages, mais j'ai toujours eu du mal à m'y retrouver par rapport à mes coéquipiers. Maintenant, je suis curieux de voir, alors j'ai déjà commencé à préparer les données recueillies les années précédentes, même si les voitures sont différentes maintenant. Mais c'est une bonne base de départ et nous aurons la journée d'essai le jeudi pour prendre nos marques".



Quel défi propose le Salzburgring ?

"Si vous regardez le tracé, cela ne semble pas trop difficile. Mais quand vous abordez la courbe à droite ultrarapide qui conditionne la dernière ligne droite, vous commencez à comprendre quel défi représente le fait de piloter sur le Salzburgring. En outre, pour moi, le dernier secteur est très technique et nécessite vraiment beaucoup de préparation".



Dans quelle mesure l'épreuve du Salzburgring en Esports WTCR vous a-t-il été utile en termes de préparation ?

"Cela m'a aidé parce que sur RaceRoom, le circuit a été très bien fait. Si vous comprenez comment aborder le dernier virage correctement, cela vous aide à comprendre comment vous pouvez établir un temps de tour rapide.



En ce qui concerne le nouveau pneu Goodyear pour 2020, quelles sont les principales différences ?

"Je ne veux pas dévoiler trop de secrets maintenant, mais c'est certainement quelque chose qui peut changer la donne, car vous devrez modifier un peu votre style de conduite. Je suis sûr que certains pilotes qui avaient des difficultés dans le passé trouveront le pneu Goodyear davantage à leur goût, et qu'ils seront davantage compétitifs. Et puis il y aura des pilotes qui avaient confiance dans le pneu Yokohama et qui devront trouver le secret pour être rapides aussi cette saison. La différence sera assez importante par rapport aux années précédentes et, pour moi, le pneu est un élément clé qu'il faut comprendre pour être performant".



Êtes-vous un fan du changement ?

"J'adore ça. En tant que pilote, vous êtes toujours à la recherche de petits défis, mais parfois même de grands défis. Je me souviens que l'année dernière, lorsque nous avons utilisé le pneu spécial Nürburgring pendant toute la saison, j'ai eu un peu de mal au début. Je me souviens qu'à Marrakech, je n'avais pas vraiment compris comment exploiter l'essieu avant. Mais avec le temps et beaucoup de travail, j'ai commencé à comprendre comment aborder le pneu en qualification et aussi en course. Pour moi, c'était l'un des aspects clés pour remporter le titre l'année dernière".



En plus du nouveau pneu Goodyear, vous avez également trois nouvelles pistes à assimiler. Quelles sont vos connaissances sur Adria, Aragón et Salzburgring ?

"Bien sûr, je connais le Salzburgring mais je n'y ai jamais couru, je suis donc curieux de voir comment les choses vont se passer. Adria et Aragón représentent un vrai un défi, mais j'ai appris qu'ils ont modifié un peu le tracé d'Adria, je suis donc curieux de voir comment cela va se passer. Il est difficile de juger de ce qui se passera sur ces circuits et de ce à quoi nous pouvons nous attendre. Tout ce que je peux faire, c'est me préparer de la meilleure façon possible et cela signifie regarder les vidéos embarquées et toutes les petites choses que je peux prendre pour ma préparation".



Quel est votre avis sur le calendrier compact, six événements dans une fenêtre de deux mois ?

"Pour moi, c'est bien parce que j'aime piloter et c'est pourquoi j'aime le format trois courses que nous avons depuis 2018. Par rapport à l'année dernière, vous aurez encore moins de possibilités de faire des erreurs car la saison est plus courte et plus serrée, donc même si vous vivez un week-end un peu moins bon, vous devez être présent à 100 % au prochain pour marquer beaucoup de points. L'expérience, une bonne préparation et le fait de pousser au maximum seront la clé du succès de cette saison".



La saison 2020 du WTCR - FIA World Touring Cup va s'ouvrir à Salzburgring, site de la WTCR Race of Austria, les 12 et 13 septembre. Un entretien avec Thed Björk, le champion du monde des voitures de tourisme de la FIA en 2017, sera disponible dès demain.

