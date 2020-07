Michelisz : j’ai été chanceux

-

Norbert Michelisz estime que la chance a joué un rôle crucial dans sa deuxième victoire de pré-saison au championnat Esports WTCR sur un circuit virtuel de Macao virtuel hier soir.

Michelisz a pris la tête de la course 2 devant Thed Björk à l'approche du virage de Lisboa Corner dans le premier tour et a pu garder l'avantage dans sa Hyundai de l'équipe BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse alors que plusieurs rivaux ont abandonné.



"La course a été un véritable carnage", a déclaré le Hongrois. "J'ai vu les autres gars se crasher derrière, alors j'ai aussi eu un peu de chance... Partir en première ligne à Macao est toujours l'endroit où l'on veut être, pour éviter le chaos, je pense que j'ai eu de la chance d'avoir ça."



Le pilote hongrois, ancien simracer avant de devenir pilote professionnel, a également commenté son dépassement sur la Lynk & Co Cyan Performance de Björk : "Je dois dire que Thed a été vraiment correctt au début. Il a freiné tôt, il voulait éviter d'aller trop loin et de taper le mur, j'ai réalisé qu'il y avait une chance de doubler".



Michelisz prendra le départ dimanche soir (19 juillet) des deux dernières manches décisives sur le circuit international de Sepang (virtuel) à neuf points du pilote Cyan Racing Link & Co, Yann Ehrlacher.

