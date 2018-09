Michelisz : je peux gagner de la 3e place

Norbert Michelisz a indiqué aux fans du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO qu'ils pouvaient s'attendre à un "beau spectacle" lorsque la course 1 à Ningbo s'élancera à 15h30 heure locale.

Le pilote du BRC Racing Team s'est qualifié au troisième rang au volant de sa Hyundai i30 N TCR et est persuadé qu'il a le rythme pour se battre pour une seconde victoire cette saison après son triomphe éclatant en Slovaquie avant la pause estivale.



«En partant troisièmes nous avons une bonne chance, même dans l’optique de la victoire en course", a expliqué le pilote hongrois. "Mon but est de prendre un bon départ et de voir comment cela se passe. Ce circuit est vraiment bon pour la course et les dépassements. Vous avez deux épingles, la piste est assez large pour pouvoir modifier les trajectoires dans les virages, ce qui vous donne de bonnes perspectives pour attaquer. Je m’attends à un bon spectacle."



Alors que Michelisz s'élancera du troisième rang, son équipier Gabriele Tarquini partira neuvième en raison d'une pénalité de cinq places suite à une sanction pour pilotage agressif en Slovaquie. Norbert Nagy chutera de la 16e à la 21e place pour la même raison.



De son côté, Fabrizio Giovanardi s'est vu infliger cinq places de pénalités pour un changement de turbo à Ningbo.

