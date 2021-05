Norbert Michelisz, qui compte six victoires en WTCR - FIA World Touring Car Cup à son actif avant l'ouverture de la saison 2021 sur la Nordschleife du Nürburgring le mois prochain, a indiqué que son succès dans l'Eifel en 2019 était l'un des plus beaux de sa carrière.

Au volant d'une Hyundai i30 N TCR de l'équipe BRC Racing, Michelisz a remporté la course 1 de la WTCR Race of Germany en juin 2019.



Outre ce que signifiait une victoire sur le circuit le plus difficile au monde, le triomphe de Michelisz avait permis au pilote hongrois de lancer véritablement sa quête pour le titre, avant de devenir effectivement champion en fin d'année.



"La dernière fois que j'ai pris part [là-bas] à une course de WTCR, c'était en 2019 et je considère la victoire de la course à l'époque comme l'un de mes plus grands succès professionnels à ce jour", a déclaré Michelisz.



Michelisz débutera sa nouvelle campagne pour le titre en WTCR le 3 juin prochain, où il s'élancera à l'assaut des 25.378 km de la Nordschleife, face à ses 21 rivaux. Il sera au volant d'une Hyundai Elantra N TCR équipée de Goodyear et alignée sous la bannière du BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse.

