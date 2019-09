Michelisz mène la #RoadToMalaysia après son triomphe en WTCR

Norbert Michelisz succède à Esteban Guerrieri en tant que nouveau leader de la #RoadToMalaysia, où se tiendront les manches décisives du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO en décembre.

Michelisz, pilote du BRC Hyundai N Squadra Corse, s'est hissé en tête du championnat WTCR / OSCARO avec une victoire dans la Course 2 de la WTCR Race of China dimanche.



Il possède désormais 16 points d'avance sur Guerrieri alors qu'Yvan Muller - double vainqueur sur le Ningbo International Speedpark - est remonté à la troisième position, un point derrière Guerrieri.



Malgré son exploit, le Hongrois Michelisz ne s'emporte pas : "Il reste neuf courses à disputer et peu importe qui mène maintenant. De plus, comme Yvan l'a dit, vous pouvez marquer 60 ou 70 points assez facilement si les choses évoluent en votre faveur, et je ne considère pas que les pilotes qui sont cinquièmes, sixièmes ou même septièmes soient à oublirt. Bien sûr, si vous pouvez choisir, vous choisissez toujours d'être premier, mais il faut tenir compte de tout le monde. Il y a un long chemin à parcourir."

