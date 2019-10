L'avance de Norbert Michelisz en tête du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO a beau avoir été réduite à neuf unités après qu'il a échoué à marquer des points lors des deux séances qualificatives, il est dans la meilleure position pour remporter la Course 2 à grille partiellement inversée.

Michelisz a conclu la Q2 de la seconde séance qualificative au dixième rang, et le top 10 étant inversé pour former la grille de la Course 2, le leader du championnat s'élancera à l'avant du peloton au volant de sa BRC Hyundai N Squadra Corse i30 N TCR.



“Il s'agissait plus ou moins de limiter les dégâts, car lors de la première séance qualificative je manquais un peu de rythme et j'en étais déçu,” déclare Michelisz. “L'objectif pour la seconde séance qualificative était donc de passer en Q2 d'une manière ou d'une autre. Nous avons apporté des modifications à la voiture, qui ont porté leurs fruits – au final, cela m'a permis d'entrer dans le top 10. Mais franchement, c'était le maximum ; malheureusement, il n'y avait rien de plus à prendre en matière de performance.”



Rob Huff le rejoindra sur la première ligne dans sa Golf GTI TCR du SLR VW Motorsport après avoir réalisé le neuvième chrono en Q2, tandis que Gabriele Tarquini et Kevin Ceccon monopolisent une deuxième ligne 100% italienne avec une Hyundai et une Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris respectivement.

The post Michelisz obtient la pole à grille inversée à Suzuka en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.