Michelisz préfère oublier son accident de Q1 à la WTCR Race of Macau

Norbert Michelisz préfère oublier l'accident qui l'a empêché de jouer la DHL Pole Position lors de la seconde séance qualificative à la WTCR Race of Macau ce vendredi et tire plutôt le positif de sa rapidité lors de la première.

Le pilote BRC Hyundai N Squadra Corse avait réalisé un chrono suffisamment bon pour passer en Q2, mais une collision avec l'Audi RS 3 LMS de Gordon Shedden a fortement endommagé le train avant de sa Hyundai i30 N TCR ; il a dû s'arrêter là.



“Les qualifications ont été décevantes aujourd'hui,” déclare le Hongrois, actuellement deuxième du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO. “Nous avions la voiture pour passer en Q2 et sûrement pour se battre pour le top 5, mais ça peut toujours arriver à Macao : il faut être préparé à ce genre de chose.”



“La stratégie était que Gabriele [Tarquini] nous aide avec l'aspiration. Nous avons fait deux tentatives et avons dû attaquer afin de passer la ligne pour le dernier run. Le virage 16 [Moorish] est en aveugle ; Shedden est rentré dans le mur et bloquait la moitié de la piste. Je l'ai percuté, je n'ai rien pu faire pour l'éviter.”



“L'important, maintenant, c'est comment faire mieux à l'avenir. Il nous reste de bonnes chances demain en Course 1 de marquer de gros points, et en partant 12e [en Course 2 et Course 3] il y a des points à notre portée. Mon principal objectif est d'en marquer autant que possible. Je ne veux pas dire que la journée a été parfaite pour nous car ce n'est pas le cas, mais cela reste une bonne base pour nous battre et marquer des points dans à chaque course.”



Tandis que Michelisz va poursuivre la WTCR Race of Macau ce samedi, Shedden a été contraint de déclarer forfait pour le reste du week-end en raison des dégâts subis par sa monoplace du Leopard Racing Team Audi Sport.

