Michelisz prêt à aller chercher l’or en WTCR

Norbert Michelisz a annoncé qu'il était prêt à se battre pour aller chercher les lauriers en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Ayant remporté la dernière course WTCR OSCARO en Slovaquie avant la pause estivale, le Hongrois est sur une bonne dynamique et est déterminé à poursuivre sa série victorieuse au volant de sa Hyundai i30 N TCR du BRC Racing.



«Je suis très heureux de courir à nouveau», a déclaré Michelisz. «Le championnat entre dans sa phase finale, avec des courses importantes à venir, alors j'ai essayé de me préparer physiquement et mentalement de la meilleure façon possible."



«Ningbo devrait être compliqué car, même si nous y avons couru l’année dernière, chaque séance s'est disputée dans des conditions humides. S'il fait sec, nous devrons partir de zéro. Néanmoins, mon objectif est toujours de marquer beaucoup de points pour le championnat. »

