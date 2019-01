La perspective de retrouver sept champions du monde de la FIA lors de cette saison en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO fait admettre à Norbert Michelisz qu'il est sur le point d'aborder le "plus gros challenge" de sa carrière à ce jour.

Michelisz continuera à profiter du niveau de performance de la Hyundai dans le championnat WTCR / OSCARO, qui franchira une nouvelle étape en 2019 avec un afflux de champions encore plus talentueux, notamment ses coéquipiers Nicky Catsburg et Augusto Farfus, et le double champion du FIA World RX. Johan Kristoffersson, qui pilotera une Volkswagen Golf GTI R5 préparée par le Sébastien Loeb Racing.



Michelisz a écrit sur sa page Facebook : «Je pense que je suis devant le plus gros défi de ma carrière de cette année. En tout cas, j'ai hâte que le combat commence."



Tout en soulignant l’énormité de la tâche à accomplir, Michelisz aborde cette campagne 2019 WTCR / OSCARO comme l’un des favoris du titre. Et le talentueux pilote hongrois débutera la nouvelle saison, stimulé par une bonne fin de saison 2018 à Macao et par des essais réussis avant Noël au Portugal.



«Tout le monde a vu en 2018 à quel point la Hyundai i30 N TCR était performante en WTCR, avec les résultats obtenus et les résultats obtenus par Gabriele [Tarquini]», a déclaré Michelisz. «En 2019, nous devrions être capables de lutter à nouveau à l'avant. Les tests nous ont permis d’ajouter à ce que nous avons appris la saison dernière pour pouvoir continuer à améliorer les performances de la voiture. »

