Michelisz remercie Farfus pour son échange de place de podium en WTCR

Norbert Michelisz a remercié son équipier de chez Hyundai, Augusto Farfus, d'avoir renoncé à sa troisième place dans la Course 3 à Zandvoort dimanche - une décision qui pourrait s'avérer décisive pour le titre final en WTCR / OSCARO.

Farfus occupait la troisième place, son meilleur résultat de la saison jusque là, lors de la WTCR Race of Netherlands jusqu'à ce que l'ordre soit donné au Brésilien d'échanger sa place avec Michelisz, mieux placé dans la lutte pour le titre et qui marquait ainsi trois points supplémentaires pour sa campagne en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.



"C'est Augusto [Farfus] qui devrait être assis ici à ma place ", a déclaré Michelisz lors de la conférence de presse de la course 3, dimanche soir. "Il aurait mérité d'être sur le podium, mais c'était une décision qui a été prise. Bien sûr, si vous avez cette opportunité, vous la saisissez, mais en fin de compte, la seule chose que je peux dire, c'est félicitations à l'équipe et merci à Augusto."



Michelisz est quatrième au classement des pilotes, tandis que Farfus est en P12.

