"Ils vont vivre quelque chose qui est très difficile à décrire avec des mots," a déclaré le pilote de l'équipe BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse. "Après avoir franchi la ligne d'arrivée, vous réalisez que tout a un sens, tous les sacrifices que vous avez faits auparavant, vous comprenez soudain pourquoi vous les avez faits. Vous avez l'impression de marcher à 20 centimètres du sol. Vous vous sentez libre, vous êtes totalement heureux et vous sentez que tout ce que vous avez fait est pour ce moment précis".



Alors qu'une saison 2020 difficile l'a mis hors-course pour défendre son titre, Michelisz se dirige vers la WTCR Race of Aragón, libéré du stress qu'il a subi lors de la préparation de la super-finale de Sepang en décembre 2019.



"Plus le dernier week-end se rapproche, si vous êtes dans la lutte pour le championnat, plus vos journées sont intenses", a déclaré le pilote hongrois. "Je me souviens que deux semaines avant la Malaisie, je me réveillais déjà en pensant que c'était le jour de la course. C'est très délicat, je dirais même épuisant. Quatre-vingt-dix pour cent de votre état d'esprit est lié à ce qui va se passer le dernier week-end de course."



"Les pilotes [en lice pour le titre] ne sont pas dans une position facile, mais en tant que pilotes de course, ils comprennent que c'est la période pour laquelle vous courez, c'est la période que vous voulez vivre juste parce que cela signifie que vous êtes dans la lutte pour quelque chose que vous avez toujours voulu gagner."



Yann Ehrlacher est le Goodyear #FollowTheLeader après 13 courses, 26 points devant Esteban Guerrieri, le pilote que Michelisz a battu pour le titre 2019 en Malaisie.



"Ils ont fait une saison fantastique", a déclaré Michelisz. "Yann a l'avantage et mon sentiment est qu'il est dans la meilleure position pour gagner. Mais je connais Esteban depuis la bagarre de l'année dernière, il n'abandonnera pas avant le drapeau à damier de la course 3. Pour moi, il est aussi une très grande menace, même s'il est derrière au championnat. Mais, peu importe qui gagne, ce sera de toute façon un champion méritant".