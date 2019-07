Michelisz, vainqueur de la Course 1, éliminé dès la Q1 en WTCR

Norbert Michelisz n'est pas parvenu à atteindre la Q2 en qualification sur la WTCR Race of Portugal à Vila Real, bien qu'ayant remporté la Course 1 samedi après-midi.

Le Hongrois n'a pu se qualifier que 16e, avec sa i30 N TCR de BRC Hyundai N Squadra Corse, après la première session de 30 minutes – et seul le top 12 passant en Q2, ses espoirs d'une bonne position sur la grille de départ des Courses 2 et 3 ont été anéantis.

Michelisz, qui s'est rapproché à 15 points d'Esteban Guerrieri, leader du WTCR / OSCARO, grâce à sa Pole Position DHL et à sa victoire en Course 1 samedi, a admis ne pas comprendre son manque de rythme. “J'ai été un peu malchanceux dans mon dernier tour où j'ai rattrapé quelques voitures, mais honnêtement, le rythme d'hier n'était tout simplement pas là. Je ne sais pas pourquoi”, a-t-il déclaré.

Sur les quatre BRC Hyundai, seule celle de Nicky Catsburg est passée en Q2. L'équipier du Néerlandais au sein du BRC Hyundai N LUKOIL Racing, Augusto Farfus, qui s'est classé troisième de la Course 1, est sorti de la piste et a donné à ses mécaniciens de quoi disputer une course contre la montre afin de préparer sa voiture pour la Course 2 qui doit débuter à 15h30.

La session Q2 a ensuite été interrompue au drapeau rouge après que Ma Qinghua a connu une mésaventure similaire avec son Alfa Romeo Giulietta TCR du Team Mulsanne. La reprise en a été retardée le temps que les rails de sécurité soient réparés.

