La star de la WTCR – FIA World Touring Car Cup qu’est Norbert Michelisz n’a pas l’intention de quitter le Hungaroring les mains vides en fin de journée.

Le héros local a terminé septièmes, hier, des qualifications de la WTCR Race of Hungary. Mais il s’élancera pour la Course 1 en 13e position sur sa Hyundai Elantra N TCR équipée de pneus Goodyear, après avoir reçu une pénalité de six places sur la grille à la suite de son accrochage avec Attila Tassi au départ de la Course 2 de la WTCR Clean Fuels for All Race of France.



“Les qualifications se sont bien passées et la voiture fonctionnait bien”, a dit le pilote de la BRC Hyundai N Squadra Corse et champion WTCR 2019.“Mais je suis plus ou moins content dont la façon dont les choses se sont déroulées. J’espère une position sur la grille qui soit un peu plus proche du top 10, mais c’est comme ça. Il reste une bonne possibilité de marquer des points et ce sera l’objectif. Félicitations à Mikel [Azcona], il a fait un boulot fantastique, mais je pense que nous sommes tous les deux dans une bonne position.”



Si Michelisz devra faire une belle remontée pour “scorer” en Course 1, alors que son équipier Azcona partira de la pole position, il s’élancera de la quatrième place sur la grille de la Course 2 qui doit débuter à 16h45.

