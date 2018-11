Mission revanche : Muller sera en WTCR en 2019 avec Lynk & Co Cyan Racing

Yvan Muller a trouvé le remède parfait pour se remettre de sa déception d'avoir raté la victoire au championnat en WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO : il a signé pour Lynk & Co Cyan Racing afin d'aller chercher le titre qu'il a raté pour trois points à Macao.

Gabriele Tarquini a finalement eu raison de Muller lors de l'ultime épreuve d'une saison passionnante, qui faisait également partie de la Suncity Group Guia Race.



Après la course, Muller a annoncé qu’il ferait équipe avec Thed Björk pour une deuxième saison en WTCR OSCARO, mais ce ne sera cette fois plus sous les couleurs de son équipe YMR soutenue par Cyan, mais au sein de l'équipe Lynk & Co Cyan Racing, où il pilotera la toute nouvelle Lynk & Co 03 TCR.



"Apparemment, je suis toujours rapide et Gabriele ne veut pas que je prenne ma retraite, alors je serai avec Lynk & Co l'année prochaine", a déclaré le champion du monde, âgé de 49 ans et quadruple champion du WTCC. «Je suis très heureux de travailler avec Cyan Racing, et poursuivre notre route dans ce nouveau programme avec Lynk & Co est idéal. Nous allons continuer à faire le maximum pour aller chercher le titre mondial en 2019. "



Cyan Racing a coopéré avec l’équipe éponyme de Muller en WTCR OSCARO cette saison en accompagnant les deux Hyundai i30 N TCR portant le code couleur Cyan: 100-0-0-0. Ce partenariat a permis à YMR de remporter le titre par équipe du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO.



"Yvan est un élément clé de notre projet en le WTCR FIA en 2019 et notre coopération avec lui et son équipe, le Yvan Muller Racing, en 2018 a été inestimable", a déclaré Christian Dahl, PDG de Cyan Racing. «Ce programme nous a permis d'effectuer les préparatifs nécessaires pour être opérationnel dès l'année prochaine. Décrocher le titre par équipes en 2018 nous rassure tous sur les défis à venir.”



Lynk & Co Cyan Racing a confirmé qu'il dévoilerait son troisième pilote pour 2019 dans peu de temps.

