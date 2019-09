Miyata et Tomita, sur Audi, au départ en tant que wildcards sur la WTCR Race of Japan

Les pilotes locaux Ritomo Myiata et Ryuichiro Tomita défendront les couleurs japonaises lorsque le WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO visitera leur pays le mois prochain.

Miyata, 20 ans, et Tomita, 30 ans, s'engageront en tant que pilotes wildcards pour la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan à Suzuka du 27 au 29 octobre.



Ils piloteront tous deux une Audi RS 3 LMS sous la bannière de l'Audi Team Hitotsuyama et leur progression sera suivie de près par les milliers de fans locaux attendus aux 4 & 4 Autumn Races, qui comportent également la finale de la saison de Super Formula.



Miyata, qui a débuté sa carrière en FIA Formule 4, court en Formule 3 et Super GT depuis l'an dernier, tandis que Tomita pilote une Audi R8 LMS de l'équipe Hitotsuyama dans la catégorie GT300 du Super GT et aux 10 Heures de Suzuka depuis 2018.



Hitotsuyama Racing, qui célèbre sa 30e saison en 2019, mise sur Audi depuis 2011, avec qui elle a remporté le titre en Super Taikyu avec une Audi R8 LMS. Pour 2019, la structure japonaise se lance dans un programme en Super GT japonais avec une Audi R8 LMS, tout en renouant avec ses racines de voiture de tourisme via un programme TCR Japon avec une Audi RS 3 LMS.



Le double champion du Japon de Formule 4 de la FIA est " honoré " d'affronter les talents de WTCR

Ritomo Miyata, basé à Kanagawa, a décrit l'occasion de participer à la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan comme un "grand plaisir et un honneur", en tant que wildcard.



Actuellement deuxième derrière Sacha Fenestraz dans le championnat japonais de Formule 3 avant la fin de la saison à Okayama les 28 et 29 septembre, Miyata a déclaré : "J'ai eu la chance de tester l'Audi RS 3 LMS à Fuji avec le team Audi Hitotsuyama. Je n'avais jamais conduit de voiture à traction avant. J'ai passé ma carrière en karting, monoplaces et Super GT, mais je dois dire que j'ai tout de suite aimé la catégorie TCR car l'Audi est une voiture facile et agréable à conduire."



Pour ce qui est de la compétition à laquelle il devra faire face, Miyata a ajouté : " De toute évidence, la #WTCR2019SUPERGRID compte de nombreux champions, dont plusieurs champions du monde, et j'ai beaucoup de respect pour eux. Mais en tant que pilote de course, vous n'avez qu'un seul objectif quand vous courez : être devant, décrocher la pole position et gagner. Je veux faire de mon mieux, et je sais que ce ne sera pas facile du tout contre tant de pilotes de haut niveau."



Tomita fait appel au coureur WTCR / OSCARO Vervisch pour ses conseils

Ryuichiro Tomita a profité des 10 Heures de Suzuka du mois dernier pour demander conseil à Frédéric Vervisch, vainqueur de course pour Audi en WTCR / OSCARO. Le Belge Vervisch, qui a remporté l'épreuve d'endurance nippone, pilote une Audi RS 3 LMS pour le team Comtoyou Audi Sport et fait partie des 26 pilotes WTCR / OSCARO qui participeront aux courses de Suzuka.



"Il m'a donné quelques conseils sur le WTCR, à la fois en ce qui concerne la voiture et la façon dont les séances se déroulent pendant un week-end aussi chargé, [et] j'ai eu la chance de tester l'Audi RS 3 LMS du team Audi Hitotsuyama à Fuji récemment," a expliqué Tomita, basé à Tokyo.



"L'année dernière, j'ai piloté la voiture à Motegi, j'ai vraiment aimé, et j'ai décroché une troisième place dans une course d'endurance récemment. Comparée à une autre voiture à traction avant que j'ai pilotée plus tôt dans ma carrière dans une catégorie inférieure, une TCR est beaucoup plus puissante et amusante. Mais je sais combien l'opposition est forte avec tant de champions, dont des champions du monde. Pourtant, je me suis fixé un objectif : ce serait génial d'être dans le top 10. J'ai déjà couru très souvent à Suzuka et j'ai même remporté une victoire dans la catégorie GT300 en Super GT en 2015".



En tant que jokers, Miyata et Tomita ne seront pas éligibles aux points du WTCR / OSCARO et embarqueront 20 kilogrammes de lest supplémentaire selon les règlements techniques de la série.



Les pilotes wildcards Audi de la WTCR JVCKENWOOD JVCKENWOOD Race of Japan, en bref



Ritomo Miyata (Japon)

Date de naissance : 10 août 1999

Des vies : Kanagawa, Japon

L'équipe : Audi Team Hitotsuyama

Voiture : Audi RS 3 LMS



Faits saillants de la carrière :

2016 : 1, FIA Formule 4 Japon

2017 : 1, FIA Formule 4 Japon

2018 : 2, Formule 3 entièrement japonaise ; Super GT

2019 : Actuellement deuxième en Formule 3 japonaise avant la finale de la saison ; Super GT



Ryuichiro Tomita (Japon)

Date de naissance : 28 octobre 1988

Des vies : Tokyo, Japon

L'équipe : Audi Team Hitotsuyama

Voiture : Audi RS 3 LMS



Faits saillants de la carrière :

2013 : 1, GT-R Prestige Cup

2014 : 1, GT-R Prestige Cup

2014-2019 : Super GT 300 Series

