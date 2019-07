Monteiro : “C’est bon d’être de retour” en WTCR

Tiago Monteiro a déclaré que “c'est bon d'être de retour” après avoir fini dans le top 15 l'une et l'autre des deux séances d'essais libres à Vila Real, où se déroule ce week-end la WTCR Race of Portugal.

Le héros local s'est classé 15e dans la première séance de vendredi après-midi, puis dans celle de 30 minutes du samedi matin, avec sa KCMG Honda Civic Type R TCR.

“C'est clairement bon d'être de retour, c'est toujours bon d'être ici à Vila Real, surtout après ce qu'on a traversé”, a dit Monteiro, détenteur d'un podium en Formule 1. “Je trouve le rythme et suis de plus en plus en confiance dans la voiture. C'est la première fois que je pilote la voiture de TCR sur cette piste, et c'est très différent. C'est plus lent mais plus difficile je dirais, la voiture bouge beaucoup, c'est un assez gros défi mais c'est sympa et ça procure plein d'émotion d'être ici.”

Monteiro a manqué la WTCR Race of Portugal l'année dernière car il était encore convalescent après de sérieuses blessures à la tête et au cou subies dans un accident en septembre 2017.

