Tiago Monteiro aidera Goodyear, le partenaire officiel des pneus de la WTCR - FIA World Touring Car Cup, à poursuivre le processus exhaustif d'analyse et de résolution des problèmes qui ont conduit à l'annulation des courses 1 et 2 de la WTCR Race of Germany pour des raisons de sécurité.

Le pilote du LIQUI MOLY Team Engstler a soutenu hier la décision de ne pas disputer les deux courses sur la Nordschleife du Nürburgring. Et le champion portugais au volant d'une Honda s'est déjà concentré sur la préparation de la WTCR Race of Hungary du mois prochain.



"L'annulation d'une course est rare et constitue un dernier recours, mais la sécurité doit passer en premier",a écrit Monteiro sur Facebook."Nous sommes venus sur la Nordschleife pour courir et nous partons avec un goût amer mais nous reviendrons plus forts car il est maintenant temps de se concentrer pour contribuer à résoudre ces problèmes de pneus."



Goodyear Racing a confirmé hier que la compagnie"s'engage à mener une analyse technique complète du produit ainsi que de l'utilisation des pneus en fonction des conditions de course en vue des futures épreuves de la saison du FIA WTCR".

Ad

WTCR Björk se félicite de la décision d’annuler les courses de WTCR IL Y A 26 MINUTES

WTCR Retour sur la première pole de Bennani en WTCR IL Y A 13 HEURES