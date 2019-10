Monteiro dévoile sa discussion cruciale avec Tassi en WTCR

Tiago Monteiro révèle comment il a consolé son coéquipier Attila Tassi après la déception du jeune Hongrois à la WTCR Race of Portugal cette saison.

Âgé de 20 ans, Tassi menait la troisième course du week-end à Vila Real en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO lorsqu'il a chuté au classement à cause d'un problème mécanique. Monteiro a hérité de la première place.



Le Portugais a ensuite piloté sans erreur et a remporté une très émouvante victoire à domicile – son premier succès depuis l'accident en essais qui aurait pu mettre un terme à sa carrière en 2017.



Monteiro estime que la déception de Tassi, son coéquipier chez KCMG, ne peut que le rendre plus fort au volant de sa Honda.



“C'est l'un de ces moments très durs, difficiles à accepter,” commente Monteiro. “J'en ai connu quelques-uns, mais les carrières sont parsemées de ces moments et il en connaîtra d'autres, c'est sûr, le sport est ainsi. Mais c'est ainsi que l'on bâtit son caractère, sa motivation, sa confiance. Et c'est ainsi que l'on rebondit après de tels moments.”



Monteiro poursuit : “Ce n'est jamais bien quand ça arrive, mais quelques semaines ou quelques mois plus tard, cette expérience fait de soi une meilleure personne, un meilleur sportif, quelqu'un de plus fort. C'est ainsi que j'ai appris depuis le début de ma carrière ; c'est dans tous les moments difficiles que j'ai le plus appris. Ce n'est pas bien quand c'est comme ça, mais les humains ont évolué ainsi, en souffrant et en traversant des difficultés.”



“Attila est très jeune, c'est un jeune pilote incroyablement rapide, et vu où il évolue avec son expérience limitée, il ne peut que décoller vers le sommet. Il aura de nombreuses expériences et apprendra de celle-ci, bien qu'il n'ait pas commis d'erreur à Vila Real. Il n'y pouvait rien, mais il a construit quelque chose en lui pour composer avec cette émotion.”



Monteiro et Tassi seront ‘à domicile’ lorsque Suzuka accueillera la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan du 25 au 27 octobre.

