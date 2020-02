Monteiro dévoile ses mots d’ordre en WTCR

Tiago Monteiro a dévoilé ses mots d'ordre pour le WTCR – FIA World Touring Car Cup 2020.

Monteiro a remporté l'an passé une héroïque victoire à domicile lors de la WTCR Race of Portugal, peu après son retour en course suite à une blessure grave.



Il aborde 2020, sa neuvième saison avec Honda, avec “des batteries complètement rechargées”. Il s'efforcera d'obtenir davantage de victoires en WTCR, ainsi que ce titre convoité.



“Après cette période hivernale, c'est avec des batteries complètement rechargées que j'aborde cette nouvelle saison,” a déclaré Monteiro. “Concentration, détermination et motivation seront mes mots d'ordre. Il est temps de se battre pour le titre.”

