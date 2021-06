Après avoir décroché la première victoire de la saison lors de la Course de la WTCR Race of Germany sur la Nordschleife le week-end dernier, Tiago Monteiro a manqué une troisième victoire de classe consécutive lors des 24 Heures du Nürburgring en raison d'une météo difficile.

Malgré une brillante performance, le pilote Castrol Honda Racing a dû se contenter de la troisième place de sa catégorie lors de l'épreuve, qui a compté moins de 10 heures de course en raison d'un épais brouillard qui a provoqué le plus long drapeau rouge des 51 ans d'histoire de la classique allemande.



Monteiro - qui s'était, quelques heures plus tôt, imposé en WTCR - FIA World Touring Car Cup avec ALL-INKL.DE Münnich Motorsport - et son équipier Dominik Fugel tentaient de remporter leur troisième victoire consécutive dans cette épreuve d'endurance avec l'équipe dirigée par Fugel Sport. Ils ont été rejoints par le vainqueur de 2019, Cedrik Totz, et le pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport de WTCR, Néstor Girolami.



Parti en dernière position en raison d'un excès de vitesse de Totz lors des qualifications, le quatuor a employé une stratégie qui aurait dû lui permettre de remporter la course sur 24 heures au volant de sa Honda Civic Type R TCR construite par JAS Motorsport, mais a dû se contenter d'une troisième place après l'arrêt de la course.



Les rivaux de Monteiro en WTCR de Girolami et Monteiro, Luca Engstler et Jean-Karl Vernay, ont terminé en deuxième position sur une Hyundai i30 N TCR.

