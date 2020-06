Monteiro et Tassi associés sur des Honda Civic ALL-INKL.DE en Esports WTCR

-

Tiago Monteiro et Attila Tassi complètent l'armada des Honda Civic Type R TCR pour le premier championnat pré-saison Esports WTCR, qui débute ce dimanche 14 juin à 15h15 CET sur un Salzburgring virtuel.

Sous la bannière du ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, ils rejoindront leurs collègues pilotes Honda Néstor Girolami et Esteban Guerrieri sur la grille de départ virtuelle.



Le championnat d'avant-saison WTCR Esports, conçu et diffusé par Eurosport Events et RaceRoom Racing Experience, se déroulera sur les six journées de course virtuelles suivants :



le 14 juin : Salzburgring (heure de diffusion Eurosport : 15h15 CET)

21 juin : Hongrie (heure de diffusion Eurosport : 22h30 CET)

28 juin : Slovakia Ring (heure de diffusion Eurosport : 22h00 CET)

5 juillet : Ningbo International Speedpark (heure de diffusion Eurosport : 23h00 CET)

12 juillet : Circuito da Guia, Macao (heure de diffusion d'Eurosport : 23h00 CET)

19 juillet : Circuit international de Sepang (heure de diffusion d'Eurosport : 23h00 CET)

