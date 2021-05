Le maestro du sport automobile portugais Tiago Monteiro s'attend à des courses avec "beaucoup d'action" lorsque le Circuito do Estoril accueillera la WTCR - FIA World Touring Car Cup pour la première fois le mois prochain.

Estoril remplace Vila Real en tant que théâtre de la WTCR Race of Portugal pour 2021 à la même date des 26 et 27 juin, en réponse aux restrictions liées à la pandémie de COVID-19.



Mais le changement de circuit ne devrait être que pour une année, un accord ayant été conclu pour que le WTCR revienne dans les rues de Vila Real pour les trois prochaines saisons à partir de 2022.



"Je suis vraiment désolé que nous ne puissions pas courir à Vila Real cette année, un endroit si incroyable, où l'on retrouve tous les ans tant de personnes tellement spéciales, et un lieu bien sûr chargé de souvenirs incroyables pour moi", a déclaré Monteiro, qui a remporté la dernière course de WTCR à Vila Real en 2019 au volant d'une Honda Civic Type R TCR, mais qui s'est également imposé en FIA WTCC sur le circuit d'Estoril en 2008. Mais nous serons de retour l'année prochaine et pour au moins deux années supplémentaires, ce qui est une nouvelle vraiment excellente et je suis très excité à ce sujet."



"Pour l'instant, je suis aussi très heureux du fait que nous allions à Estoril cette année. C'est un excellent circuit et j'y ai gagné dans le passé en WTCC et dans de nombreuses autres séries. Je suis sûr que nous aurons des courses avec beaucoup d'action".



Monteiro, qui s'est remis de graves blessures à la tête et au cou subies lors d'un accident lors d'essais en 2017 avant d'effectuer un retour victorieux en WTCR, est le seul pilote portugais à avoir terminé sur le podium d'un grand prix de Formule 1, un exploit qu'il a réalisé à Indianapolis en 2005.

