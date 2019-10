Monteiro explique comment il a manqué un double podium à la WTCR Race of Japan

Tiago Monteiro explique l'erreur qui lui a coûté un double podium lorsque le WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO s'est rendu au Japon la semaine dernière.

Après s'être classé troisième de la Course 1 à la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan, Monteiro était bien parti pour finir troisième de nouveau en Course 3, mais tout a basculé en fin d'épreuve à Suzuka.



Croyant que la course était en train de se terminer sous safety car, Monteiro s'est dirigé vers la voie des stands avant de comprendre son erreur. Mais le temps de revenir en piste, Kevin Ceccon et Thed Björk étaient passés devant lui.



Pire encore, Monteiro a reçu dix secondes de pénalité pour avoir coupé l'herbe et être repassé devant Björk lorsqu'il est revenu en piste.



“Nous avons eu un malentendu en fin de Course 3 à la radio, je me suis déconcentré et je me suis dirigé vers la pitlane, et le temps de réaliser mon erreur, j'ai perdu la troisième place,” déclare le pilote Honda de l'écurie KCMG. “C'est vraiment dommage, mais nous avons montré ce week-end que nous avions retrouvé le rythme, et j'espère que nous pourrons continuer ainsi pour le reste de la saison.”



“J'étais le mieux placé des pilotes Honda en Course 2 après un très bon départ et le pilote Honda le plus rapide en Course 3 également suite à une qualification en première ligne, mais je veux aider Honda à remporter le championnat, donc je n'ai pas résisté à Esteban [Guerrieri] quand il m'a dépassé. Nous avons marqué de gros points et nous sommes illustrés pour Honda sur son circuit à domicile.”

