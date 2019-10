Monteiro félicite ses “incroyables” mécaniciens, qui lui ont construit une nouvelle voiture en WTCR

Tiago Monteiro a rendu hommage à ses mécaniciens chez KCMG, qui ont construit une nouvelle Honda Civic Type R TCR dans le paddock de Suzuka pour assurer qu'il soit en piste lorsque la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan commencera ce vendredi.

La voiture d'origine de Monteiro avait subi des dégâts conséquents lors d'un accident à la WTCR Race of Ningbo le mois dernier, ce qui avait incité KCMG à en préparer une nouvelle à partir d'un châssis brut apporté pour les dernières manches de la saison en Asie.



“L'impact a été très fort, mais il n'y a pas eu d'effet physique sur moi,” explique Monteiro. “En revanche, ma voiture était très endommagée, j'ai donc un nouveau châssis ce week-end. C'était dur pour les mécaniciens car ils ont connu une soirée très compliquée en Chine et ils sont arrivés ici un peu plus tôt pour tout préparer. Mais ça se présente bien, ils sont un groupe de personnes incroyables, donc ça devrait aller demain.”



Monteiro va pouvoir mettre sa nouvelle Honda Civic Type R à l'épreuve lorsque les Essais Libres 1 commenceront, de 8h30 à 9h15 heure locale.



Image :Eurosport

