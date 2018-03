Monteiro fera l’impasse sur le début de la saison WTCR

Le pilote du Boutsen Ginion Racing, Tiago Monteiro, ratera l'ouverture du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, alors qu'il continue à récupérer de ses blessures.

Le pilote portugais n'a plus cour depuis son accident à haute vitesse lors d'une séance de test en septembre dernier. Malgré une bonne rééducation et un solide rétablissement, il n'a pas atteint des conditions adéquates pour retourner à la compétition. Aucun délai n'a été précisé quant à son retour effectif.



Benjamin Lessennes, pilote de test et de réserve du Boutsen Ginion Racing, remplacera ainsin Monteiro, et ce dès ce week-end lors des tests de présaison sur le Circuit de Barcelona-Catalunya en Espagne.



"Je savais qu'il s'agissait d'une possibilité car le corps humain n'est pas une science exacte",regrette Monteiro."Même si mes conditions physiques se sont très bien rétablies, ce n'est pas le cas pour ma vision et le résultat est que je ne peux pas encore retrouver la compétition. Ma récupération a été remarquable et le traitement que j'ai reçu de la part de mon équipe médicale a été incroyable, mais je ne peux tout simplement pas prendre le risque à ce stade. J'ai fait tout ce qui était dans mon pouvoir, mais mon corps et ma vision ne sont pas totalement revenus à 100%."



"Je dois prendre cette opportunité pour remercier la fantastique équipe qui a travaillé sans relâche pour me soutenir malgré toutes les difficultés dans ce processus. Bien sûr, je suis incroyablement déçu. Je voulais que les effets de l'accident soient derrière moi et partir d'un bon pied pour la nouvelle saison. Ce n'est pas encore possible, mais je continuerai ma rééducation aussi fort que je peux afin que tout revienne bientôt à la normale."



"Jusque-là, je soutiendrai l'équipe et mes collègues de chez Honda et je mettrai mon expérience et mes connaissances à profit autant que possible pour les aider à aller chercher de gros résultats. Je ne serai peut-être pas en piste mais je serai bien présent pour contribuer autant que possible. Il est très important de conserver l'esprit d'équipe et leur offrir ce soutien."



Marrakech, au Maroc, accueillera l'ouverture de la saison WTCR les 7 et 8 avril.