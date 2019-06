Monteiro, l’homme à tout faire du WTCR, connaît son heure de gloire sur les 24 Heures

Tiago Monteiro s'est dit "tellement heureux" d'avoir remporté sa catégorie dans l'une des courses les plus difficiles du monde, les 24 Heures du Nürburgring, sur la Nordschelife.

Monteiro, qui s'est remis de graves blessures à la tête et au cou pour participer à plein temps au WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, faisait partie de l'équipe Castrol Honda Racing, composée de quatre pilotes, qui s'est imposée dans la catégorie TCR du double tour d'horloge de l'Eifel.



"Je suis très heureux d'avoir remporté cette victoire de classe", a déclaré Monteiro, qui s'est imposé en compagnie de Dominik Fugel, Markus Oestreich et Cedrik Totz, "Les 24 Heures du Nürburgring sont une course d'endurance de renommée mondiale et j'ai vraiment ressenti la partie "endurance" ce week-end car je faisais aussi les trois courses WTCR en parallèle, ce qui était physiquement difficile."



"Nous avons pris un bon rythme, nous avons pris les devants, nous avons eu des problèmes qui nous ont coûté un peu de temps dans les stands, mais l'équipe a fait un travail incroyable pour les réparer et nous sortir de là. Un grand merci à Castrol et à Honda Allemagne, à la fois pour avoir soutenu ce projet et pour m'y avoir impliqué, et à Fugel Sport, qui a fait un travail fantastique, tant dans les courses de préparation du championnat VLN, que cette semaine. Il y a eu une ambiance fantastique dans l'équipe tout au long de l'épreuve et tous mes équipiers et tous les membres de l'équipe ont fait leur part."

