Tiago Monteiro revient à Macao pour la première fois depuis sa victoire à la Guia Race 2016, après ses prouesses de Suzuka le mois dernier.

Monteiro a manqué l'édition 2017, blessé, et demeurait convalescent lors que le WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO s'y est rendu pour la première fois, la saison dernière.



“Macau est un endroit spécial pour moi, non seulement en raison du lien avec le Portugal, mais aussi parce que j'y ai signé mon premier podium en WTCC en 2012 avec la Honda Civic, puis en 2016 j'ai remporté la Guia Race au volant d'une Civic Type R TCR,” déclare Monteiro. “Je n'ai pas couru à Macao depuis, mais j'ai suffisamment d'expérience du circuit en monoplace et en voiture de tourisme : cela ne devrait pas me prendre longtemps de reprendre le rythme.”



Monteiro était le plus rapide en Qualifications 2 à la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan le mois dernier et est monté sur le podium en Course 1. “Après ma pole position et mon podium à Suzuka, il est clair que notre voiture est rapide sous la pluie ou sur le sec ; mon objectif est donc d'obtenir le meilleur résultat psosible,” ajoute Monteiro.

The post Monteiro motivé par ses souvenirs de Macao en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.