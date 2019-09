Tiago Monteiro n'a pas été blessé suite à un gros accident lors de la course 3 de la WTCR Race of China, dimanche dernier.

Après avoir victime d'un contact de la part de Mehdi Bennani, la Honda Civic Type R TCR TCR KCMG de Monteiro a heurté le mur des stands assez violemment.



Alors que sa voiture a été gravement endommagée, le Portugais, grièvement blessé lors d'un accident d'essai en 2017 et qui a manqué la compétition durant plus d'un an, a été déclaré indemne suite aux contrôles effectués au centre médical international Speedpark de Ningbo, sous la direction de Christian Wahlen, médecin de la FIA.



"Je vais bien, ce qui est à peu près ce que je peux dire de mieux ce week-end", a déclaré le vainqueur de la WTCR Race of Portugal. "C'était un gros impact, mais j'ai été examiné et je n'ai rien."



Monteiro a également été contraint de se retirer de la Course 2 suite à un contact en début de tour. Dans le virage 5, il a été percuté par une autre voiture à la sortie du virage, ce qui l'a poussé sur le côté de la Volkswagen Golf GTI TCR de Benjamin Leuchter. Ce dernier a heurté le mur et la voiture de Monteiro a rebondi sur l'herbe, obligeant l'Allemand à manquer la Course 3 en raison de ces dégâts. "Dans les trois courses, j'ai été percuté très, très souvent et c'est frustrant", a ajouté Monteiro.

