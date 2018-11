Monteiro prêt à un retour à plein temps en WTCR après son retour héroïque

Tiago Monteiro est impatient de revenir courir à plein temps en 2019 après son retour héroïque après de graves blessures lors de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan le mois dernier.

Monteiro était écarté de la course depuis 415 jours après avoir été grièvement blessé à la tête et au cou lors d'un essai en Espagne.



Malgré son absence de la compétition - et son temps limité au volant de sa Honda Civic Type R TCR du Boutsen Ginion Racing -, le Portugais a manqué de peu son objectif de marquer des points en WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO après une performance extrêmement compétitive à Suzuka.



«Quel week-end», a déclaré Monteiro par la suite. «Je suis venu ici sans aucun objectif annoncé, mais personnellement, je devais prouver que je pouvais être compétitif immédiatement. L’équipe a été fantastique pour améliorer la voiture de jour en jour et je pense sincèrement que si ce week-end avait été normal, avec une deuxième qualification le même jour que les Courses 2 et 3, j’aurais pu entrer dans le top 10 de la grille. C’est génial d’être de retour ce week-end et je suis très heureux de la façon dont tout s'est déroulé. C’est un excellent point de départ pour 2019. »



Monteiro a rendu hommage au soutien qu'il continue de recevoir de Honda et de la famille WTCR OSCARO. «C'est ce qui m'a poussé et m'a donné la force de revenir. Je ne les remercierai jamais assez et sans cette motivation, j'aurais probablement arrêté. Mais je suis ici, je suis de retour et je me tourne déjà vers les tests d’hiver et vers l’année prochaine, cela ne fait aucun doute. »



«J'ai gagné en confiance avec la voiture et avec moi-même", poursuit le Portugais. "Je me suis poussé à l'extrême pour voir où je me situais, avec le quatrième meilleur tour en course 2 et à la lutte pour les points en course 3 dans ce grand paquet. J'ai tellement apprécié mon expérience que cela a dépassé toutes mes attentes et j'en suis très heureux. ”

The post Monteiro prêt à un retour à plein temps en WTCR après son retour héroïque appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.