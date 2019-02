Monteiro se joint à l’équipe KCMG en WTCR après un dur combat suite à de sérieuses blessures

Après avoir impressionné lors de son retour aux affaires lors de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan en octobre dernier après 415 jours de combat pour se remettre de sérieuses blessures contractées lors d'un test en septembre 2017, Tiago Monteiro embarquera pour une saison complète en WTCR / OSCARO avec l'équipe KCMG, avec Honda.

Monteiro, 42 ans, a signé un podium en Formule 1, compte 11 victoires en WTCC et était en lice pour remporter le titre en WTCC en 2017 avant qu'un accident sur le Circuit de Barcelona-Catalunya a fait craindre au pilote portugais de ne plus pouvoir piloter à nouveau.



"C’est incroyablement excitant de revenir à la course à temps plein cette année avec KCMG et Honda et d’accueillir Attila, un coéquipier jeune, rapide et déterminé, avec qui je sais qu’il sera formidable de travailler», a déclaré Monteiro. «KCMG est peut-être une nouvelle équipe en WTCR, mais elle peut s'enorgueillir d'un bilan fantastique dans toutes les formes de sport automobile auxquelles elle a participé, ainsi qu’une énorme expérience en voitures de tourisme. Nous devrions donc être compétitifs dès le premier meeting".



"Le chemin de la convalescence a été long, mais le soutien que j’ai toujours reçu de la part de Honda, du WTCR et de toute la famille du sport automobile a été incroyable. Participer aux événements pendant lesquels je n’étais pas en course en tant que pilote a été difficile et mon retour à la compétition au Japon a été incroyablement émouvant. Ce fut un parcours difficile, mais je suis convaincu que je suis plus fort et plus motivé que jamais et désireux de remporter le championnat qui m’a été enlevé à cause de mes blessures en 2017. "

