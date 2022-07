Le héros local Tiago Monteiro se prépare à entrer dans un état d'esprit "particulier" lorsque Vila Real accueillera la cinquième étape du WTCR - FIA World Touring Car Cup 2022 à partir de samedi matin.

La star portugaise du LIQUI MOLY Team Engstler est le dernier pilote à avoir gagné sur ce circuit urbain difficile après son succès mémorable lors de la troisième des trois courses de 2019.



Il revient dans une Honda Civic Type R TCR aux spécifications les plus récentes chaussée de pneus Goodyear."Nous nous souvenons tous très bien de chaque centimètre de la piste, mais le truc, c'est la confiance, surtout sur un circuit comme celui-ci où vous devez vous engager tellement plus que sur n'importe quel autre circuit",explique le pilote portugais."C'est juste la vitesse à laquelle vous vous mettez dans le rythme et le flux et le retour d'information que la voiture vous donne. Si la voiture est facile à conduire et efficace en même temps, elle vous facilite la vie, mais si elle est un peu compliquée, il faut plus de temps pour prendre confiance."



"Je connais très bien la piste, sans aucun doute, mais autant que mes concurrents, et maintenant il s'agit de savoir si la voiture sera bonne et à quelle vitesse vous allez retrouver le rythme et vous mettre dans ce mode d'attaque intense."



"C'est un circuit très, très difficile et c'est pourquoi ce circuit est si excitant. D'une certaine manière, c'est probablement plus difficile que Macao. Bien que Macau soit plus long et aussi excitant, il y a des virages plus compliqués à Vila Real avec des freinages durs, des chicanes et des zones très rapides."



"Tout le circuit est un défi, il n'y a pas le temps de se détendre, et la longue descente dans le dernier virage en fait l'un des virages les plus difficiles au monde. Vous êtes également dans un état d'esprit différent. C'est presque comme si vous n'étiez plus vraiment là, vous flottez dans cette sensation vraiment étrange. Vous êtes tellement concentré, quand vous ne faites qu'un avec la voiture et la piste, rien d'autre n'existe et cela n'arrive pas dans beaucoup d'endroits. Le seul problème, c'est que si vous ne trouvez pas cette connexion, alors vous luttez beaucoup et vous vous battez. Mais si vous parvenez à avoir cette alchimie, que vous construisez, alors vous pouvez faire très bien."

Ad

WTCR WTCR Race of Portugal : le saviez-vous ? IL Y A UNE HEURE

WTCR Rappel du format du WTCR IL Y A UNE HEURE