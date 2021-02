Le champion portugais Monteiro, qui a fait campagne au volant d'une Honda Civic Type R TCR équipée par Goodyear de l'équipe ALL-INKL.DE Münnich Motorsport en 2020, a débuté son alliance avec Honda dans les courses de voitures de tourisme de la FIA en 2012, remportant plusieurs victoires importantes au cours de cette période.



"Je suis absolument ravi de poursuivre ma relation avec Honda pour ce qui sera une dixième année sous leurs couleurs", a déclaré l'ancien pilote de Formule 1. "C'est la plus longue période de ma carrière au service d'une marque et cette étape prouve l'excellence de notre relation au cours de cette période.



"L'année dernière a été très difficile, mais les défis font partie de ce sport et nous sommes là pour les relever et les surmonter. Ces moments plus difficiles n'ont fait que nous motiver à remporter plus de succès cette saison dans le cadre de cette équipe Honda Racing, incroyablement solide".