Tiago Monteiro veut se refaire en Italie après un abandon frustrant lors de la WTCR Race of Portugal, sur une piste qui mélange passé et présent selon le pilote portugais disposant d’une Honda.

Le membre du LIQUI MOLY Team décrit l’Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, qui accueille cette semaine la WTCR Race of Italy, comme“un petit peu old-school”après avoir acquis une certaine expérience de celui-ci à l’occasion de plusieurs séances d’essais.



“Vallelunga est une piste différente de ce que nous avons eu jusque-là cette saison, avec un côté ancienne école mélangé à des caractéristiques plus modernes”, dit Monteiro.“Je n’y ai jamais couru mais nous y avons fait un peu de tests et de développement avec la Honda Civic WTCC il y a quelques années.”



“C’est génial de revenir en Italie et bien que je n’aie aucune idée de ce que la Civic Type R TCR puisse faire ici en termes de performance, nous espérons poursuivre avec les progrès que nous avons notés à Vila Real – même si c’était une piste en ville. Vila Real est plus typique, bien qu’il semble y avoir des styles de virages intéressants pour notre voiture.”

Ad

WTCR Présentation de course : nouvelle piste, mais même intensité, le WTCR en route vers Vallelunga 15/07/2022 À 21:15

WTCR Les horaires de la WTCR Race of Italy se dévoilent 12/07/2022 À 15:48